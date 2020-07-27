Grimes’ten sevgilisi Elon Musk’a rest: Lütfen telefonu kapat

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın sevgilisi şarkıcı Grimes, Musk’ı Twitter’da yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyadan tersledi. FR24 News’un haberine göre Musk’ın Twitter’da yaptığı “Zamirler berbat” paylaşımının ardından Grimes, sevgilisinden durmasını ve telefonu kapatmasını istedi. Grimes, Musk’a “Nefrete dayanamıyorum. Lütfen buna son ver. Kalbinde başka şeylerin olduğunu biliyorum. Seni seviyorum ama lütfen telefonu kapat ya da beni ara” dedi. Grimes paylaşımını bir süre sonra kaldırdı ancak Musk’ın tweet’leri duruyor. 49 yaşındaki Elon Musk rest yemesine neden olan tweet’inin öncesinde “Twitter berbat” diye başka bir paylaşım yapmıştı.



Zamir tartışması



Takipçilerinin şaşkınlıkla izlediği atışmanın “he” ve “she” gibi cinsiyet belirten zamirlerin kullanılıp kullanılmaması gerektiği yönündeki tartışmadan kaynaklandığı belirtiliyor. Grimes ve Musk, geçen mayıs ayında bebekleri X AE A-XII’nın dünyaya geldiğini açıklamıştı. Doğum yapmadan önce Grimes, çocuğunun cinsiyetini açıklamak istemediğini söylemişti. Grimes, “Bebeğin cinsiyetini açıklamak istemiyorum. Çünkü mahremiyetinin korunması gerektiğini düşünüyorum” demişti. 31 yaşındaki şarkıcı Grimes herhangi bir “cinsiyet atfetmek” istemediğini belirtmişti. Diğer yandan Musk kısa süre önce de ABD’de başkanlık seçimlerine dahil olduğunu söyleyen Kanye West’e destek vereceğini açıklayarak tartışma yaratmıştı. Musk daha sonra West’in Forbes’a verdiği röportajın ardından desteğini çektiğini söylemişti.