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01.11.2020 - 07:00 |

Grip aşısı yapılan 83 Koreli öldü

Güney Kore’de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 83’e çıktı.

Grip aşısı yapılan 83 Koreli öldü

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, çoğu 70 ila 80 yaşlarında 85 kişinin mevsimsel grip aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölümler ülkede aşı güvenliğine ilişkin endişelere yol açarken, yetkililer ölümlerin 72’sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 11 vakanın ise halen soruşturulduğunu belirtti. Ölen kişilerin 34’ünün 80, 37’sinin 70 yaş üstünde, 4’ünün 60’larında, 8’inin ise daha genç olduğu kaydedildi. Güney Kore’de 17 yaşındaki bir genç de grip aşısı yapıldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Yetkililer gencin ölümünün de aşıyla ilgisinin bulunmadığını bildirmişti. 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Kore Sağlık Bakanlığı, şu ana dek 11.5 milyon kişinin aşılandığı kampanyayı sürdüreceğini duyururken, Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemesi gerektiğini açıkladı.

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