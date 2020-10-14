Grip aşısının ‘hayati’ rolü var

İtalya’daki Milano Üniversitesi ve Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’ndeki araştırmada grip aşısının yaygın olduğu bölgelerde Kovid-19 nedeniyle hastanelere başvurularda düşüş ve enfekte olanlar arasında yoğun bakım ihtiyacının az olduğu tespit edildi. Her iki ekip de grip aşılarının bir şekilde bağışıklık sistemini en azından koronavirüsün ilerleyişini yavaşlatacak kadar güçlendirdiği sonucuna vardı. Araştırmacılar, kanıtların ikna edici olduğunu ve tüm hükümetlerin, nüfusu koronavirüse karşı korumanın en iyi yollarından biri olarak grip aşısı kampanyaları yürütmesi gerektiğini belirtti.