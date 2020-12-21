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21.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Gülümse’ uzaydayız!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotların Dünya’dan yüzlerce mil yukarıda çektiği “selfie”leri yayımladı.

‘Gülümse’ uzaydayız!

Fotoğraflarda NASA astronotu Anne McClain’in 22 Mart 2019’da Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) güç depolama kapasitesini yükseltmek için yaptığı uzay yürüyüşünde çektiği “selfie” çok beğenildi. Bu, Dünya’dan 260 mil yukarıda kameraya gülümseyen McClain’in ilk uzay yürüyüşüydü. Astronot Scott Kelly ise “selfie”sini 21 Aralık 2015’te meslektaşı Tim Kopra ile kargo malzemelerini getiren bir Rus uzay aracının kenetlenmesinden önce ISS’nin fren kollarını serbest bırakırken çekti. Diğer bir “selfie”deki Mark Vande Hei de 23 Ocak 2018’de ISS’nin robotik kollarından birini onarmaya çalışırken kamerasına gülümsüyor. 

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