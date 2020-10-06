‘Gülüşünü hiç unutmayacağım’

Japon modacının tasarım felsefesi kendinden sonra gelen pek çok Avrupalı modacıya ilham vermişti. Birçok ünlüyü giydiren Kenzo’nun ölümü birlikte çalıştığı mankenleri de yasa boğdu. 1990’ların efsanevi modeli Naomi Campbell, Instagram’da Kenzo ile bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Senin gülüşünü ve mütevazı hallerini hep hatırlayacağım. Ve hepimize saçtığın olumlu düşüncelerini elbette.”