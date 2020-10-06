06.10.2020 - 07:00 |
‘Gülüşünü hiç unutmayacağım’
Fransa moda dünyasını fetheden ilk Japon markası Kenzo’nun yaratıcısı Kenzo Takada (81) Paris’te koronavirüs nedeniyle önceki gün öldü.
Japon modacının tasarım felsefesi kendinden sonra gelen pek çok Avrupalı modacıya ilham vermişti. Birçok ünlüyü giydiren Kenzo’nun ölümü birlikte çalıştığı mankenleri de yasa boğdu. 1990’ların efsanevi modeli Naomi Campbell, Instagram’da Kenzo ile bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Senin gülüşünü ve mütevazı hallerini hep hatırlayacağım. Ve hepimize saçtığın olumlu düşüncelerini elbette.”
Kırgızistan'da ortalık karıştıKırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale ettiDün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.