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01.02.2021 - 23:29 | | AA

Güney Afrika, AstraZeneca aşısının 1 milyon dozluk ilk partisini teslim aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin satın aldığı 1 milyon dozluk AstraZeneca aşısının ilk partisi ülkeye ulaştı.

Güney Afrika, AstraZeneca aşısının 1 milyon dozluk ilk partisini teslim aldı

 

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşıları taşıyan kargo uçağını, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yla birlikte Kempton Park şehrindeki O.R. Tambo Havalimanı'nda karşıladıklarını duyurdu. 

Aşı olarak kamuoyuna örnek olacağını belirten Bakan Mkhize, aşıların güvenli ve etkili olduğunu ifade etti. 

Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği 1 milyon doz AstraZeneca aşısı öncelikle ülkedeki sağlık çalışanlarına uygulanacak. 

Bu ay içerisinde ilave 500 bin doz aşı daha almayı bekleyen Güney Afrika, haziran ayına kadar farklı üreticilerden 20 milyon doz aşıyı ülkeye getirmeyi planlıyor. 

Afrika kıtasında Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 453 bini aştı.

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