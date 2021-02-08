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08.02.2021 - 12:46 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti, AstraZeneca'nın aşısını kullanmayı durdurdu

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mkhize, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşısının kullanımını geçici olarak durdurduklarını belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, AstraZeneca'nın aşısını kullanmayı durdurdu

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "AstraZeneca aşısının nasıl kullanılacağı konusunda bilim insanlarının rehberliğini beklemeliyiz." dedi.

Söz konusu karar, aşının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkması sonrası alındı.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, aşının, temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Afrika kıtasında en fazla Kovid-19 vakası Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kaydedildi. Ülkede 1 milyon 476 bin 135 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 46 bin 290 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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