29.07.2020 - 00:26 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hızla yayılıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 232 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 257 oldu.
Son 24 saatte 7 bin 232 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi, vakalardan 297 bin 313'ü iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 830 bin 635 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.