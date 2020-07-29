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29.07.2020 - 00:26 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hızla yayılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 232 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hızla yayılıyor

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 257 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 232 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 459 bin 761'e yükseldi, vakalardan 297 bin 313'ü iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 830 bin 635 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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