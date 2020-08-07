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07.08.2020 - 00:55 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hızla yayılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 307 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 538 bin 184'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hızla yayılıyor

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 9 bin 604'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 538 bin 184'e yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 149 bin 807 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 387 bin 316'sı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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