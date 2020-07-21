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21.07.2020 - 02:05 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs kabusu! Son 24 saatte...

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 300 artarak 373 bin 628'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs kabusu! Son 24 saatte...

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 505 bin 646 test yapıldı.

Son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 173'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 194 bin 865'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Dünyada en fazla Kovid-19 tespit edilen 5'inci ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ise hastalığın en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Aydın'da dehşet!Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Güven Serindere'nin (40) katil zanlısı birlikte içki içtiği en yakın arkadaşı çıktı.
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