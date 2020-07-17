17.07.2020 - 00:42 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs kabusu sürüyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 172 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi, 216 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 324 bin 221'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 324 bin 923 test yapıldı.
Son 24 saatte 216 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 669'a yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 165 bin 591'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.