24.07.2020 - 03:23 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs rekora koşuyor
Gelen son dakika haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 104 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 408 bin 52'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 9 bin 93 oldu. Vaka sayısı ise 13 bin 104 artışla 408 bin 52'ye çıktı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarından 236 bin 260'ı iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 632 bin 106 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.