03.07.2020 - 02:39 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı 170 bine yaklaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 728 kişide yeni tip corona virüs tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 168 bin 61'e yükseldi.
Bugüne kadar toplam 1 milyon 706 bin 127 test yapıldı.
Son 24 saatte 95 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 749 oldu.
Kovid-19 vakalarından 76 bin 25'i iyileşti.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.