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03.07.2020 - 02:39 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı 170 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 728 kişide yeni tip corona virüs tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı 170 bine yaklaştı

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 168 bin 61'e yükseldi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 706 bin 127 test yapıldı.

Son 24 saatte 95 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 749 oldu.

Kovid-19 vakalarından 76 bin 25'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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