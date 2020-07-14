14.07.2020 - 01:54 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 290 bine yaklaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 554 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 287 bin 796'ya yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 194 bin 624 test yapıldı.
Son 24 saatte 93 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 172'ye yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 138 bin 241'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Fahrettin Altun o görüntüleri paylaştıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir video paylaştı. Altun yaptığı paylaşıma 'İlk defa izleyeceksiniz' notunu düştü.İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!