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19.07.2020 - 23:37 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 364 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 449 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 364 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 364 bin 328'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 471 bin 747 test yapıldı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişi öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 33'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 191 bin 59'u da iyileşti.

Dünyada Kovid-19 vakalarında 5'inci sıraya yerleşen Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ilk sırada yer alıyor.

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