Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 364 bini aştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 364 bin 328'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 471 bin 747 test yapıldı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişi öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 33'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 191 bin 59'u da iyileşti.

Dünyada Kovid-19 vakalarında 5'inci sıraya yerleşen Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ilk sırada yer alıyor.