22.07.2020 - 00:03 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 380 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 170 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 381 bin 798'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 536 bin 921 test yapıldı.
Son 24 saatte 195 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 368'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 208 bin 144'ü iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Malatya'da çay ocağına silahlı saldırıMalatya'da, bir çay ocağında oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.