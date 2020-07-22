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22.07.2020 - 00:03 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 380 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 170 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 380 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 381 bin 798'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 536 bin 921 test yapıldı.

Son 24 saatte 195 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 368'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 208 bin 144'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Malatya'da çay ocağına silahlı saldırıMalatya'da, bir çay ocağında oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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