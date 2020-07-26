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26.07.2020 - 02:35 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 430 bini geçti

Gelen son dakika haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 204 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 434 bin 200'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 430 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 312 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 6 bin 655 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 12 bin 204 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 434 bin 200'e yükseldi, Kovid-19 vakalarından 263 bin 54'ü iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 730 bin 812 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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