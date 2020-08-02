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02.08.2020 - 01:58 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 107 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 148 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 153 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 107 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi, Kovid-19 vakalarından 342 bin 461'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 3 milyon bin 985 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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