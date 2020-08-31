Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 625 bini aştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 47 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 14 bin 28'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 625 bin 56'ya ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 674 bin 872 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 538 bin 604'ü ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.