18.09.2020 - 03:12 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 655 bin 500'ü aştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 128 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi, vaka sayısı 655 bin 572'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 67 kişi daha yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 772'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 655 bin 572'ye ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 983 bin 533 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 585 bin 303 kişi ise iyileşti.
Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.