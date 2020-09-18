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18.09.2020 - 03:12 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 655 bin 500'ü aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 128 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi, vaka sayısı 655 bin 572'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 655 bin 500'ü aştı

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 67 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 772'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 655 bin 572'ye ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 983 bin 533 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 585 bin 303 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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