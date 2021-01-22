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22.01.2021 - 00:11 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan bilanço

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 380 bini geçti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan bilanço

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 647 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 39 bin 501'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 380 bin 307'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,8 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 183 bin 443'ü iyileşti.

Bakan Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destekİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olduğunu belirterek, "Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama buna inanıyorum ki biz dünyanın en vicdanlı ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en merhametli milletiyiz." dedi.
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