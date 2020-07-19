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19.07.2020 - 01:00 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan corona virüs tablosu

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının 350 bin 789'a yükselmesiyle vaka sayısında dünya genelinde 5'inci sıraya yerleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 285 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısında Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'dan sonra 5'inci sıraya yerleşti.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 422 bin 741 test yapıldı.

Son 24 saatte 144 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 804'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 182 bin 230'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

 

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