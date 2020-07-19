Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 285 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısında Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'dan sonra 5'inci sıraya yerleşti.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 422 bin 741 test yapıldı.

Son 24 saatte 144 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 804'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 182 bin 230'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.