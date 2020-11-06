06.11.2020 - 23:15 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan koronavirüs artışı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 734 bin 175'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 749 oldu.
Kovid-19 vaka sayısı da 1761 artışla 734 bin 175'e yükseldi.
Bugüne kadar 4 milyon 940 bin 719 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 675 bin 593'ü iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.
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