06.02.2021 - 23:19 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüste korkutan artış
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 473 bini aştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 46 bin 180'e yükseldi.
Vaka sayısının 1 milyon 473 bin 700'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,4 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 340 bin 497 kişi iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.
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