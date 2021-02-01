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01.02.2021 - 00:43 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 453 bini aştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 213 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 44 bin 164'e yükseldi. 

Vaka sayısının 1 milyon 453 bin 761'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,2 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 299 bin 620 kişi iyileşti. 

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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