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16.11.2020 - 02:37 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 751 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 751 bin 24'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 751 bini aştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 241'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1842 artışla 751 bin 24'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 110 bin 384 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 693 bin 467'si iyileşti.

Afrika genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 987 bin vaka tespit edildi.

Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
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