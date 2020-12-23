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23.12.2020 - 01:25 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 940 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 940 bin 212'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 940 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 246'ya çıktı. 

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 501 artışla 940 bin 212'ye ulaştı. 

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 808 bin 241'i iyileşti.

Adana'da köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandıAdana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, bir başka haber için olay yerinde olan AA kameramanı tarafından görüntülendi.
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