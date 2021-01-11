11.01.2021 - 00:07 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 231 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 231 bini geçti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 163'e yükseldi.
Vaka sayısının 1 milyon 231 bin 597'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,1 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 966 bin 368'i iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.
Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.