25.08.2020 - 02:05 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 611 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1677 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 611 bin 450'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 100 kişi daha hayatını kaybetti.
Ölenlerin sayısının 13 bin 159'a çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 611 bin 450'ye ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 564 bin 65 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 516 bin 494'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Corona virüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandıManisa'nın Kula ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek covid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.