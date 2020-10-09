MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 687 bine yaklaştı
ABONE OL
09.10.2020 - 02:29 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 687 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1736 kişide daha yeni tip koronavirüs (covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 686 bin 891'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 687 bine yaklaştı

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 160 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 408 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1736 artışla 686 bin 891'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 339 bin 686 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 618 bin 771'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kadıköy’de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandıistanbul Kadıköy’de yoğun yağış etkisini gösterdi. Bazı yollar yağış nedeniyle adeta göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milas'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Milas'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Başvuran alıyor! Paralar iade ediliyor

Başvuran alıyor! Paralar iade ediliyor

Vaka sayısında rekor üstüne rekor!

Vaka sayısında rekor üstüne rekor!

Süper Loto çekiliş sonuçları! (8 Ekim 2020)

Süper Loto çekiliş sonuçları! (8 Ekim 2020)

Sıradaki Haber