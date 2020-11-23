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23.11.2020 - 00:28 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 767 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (covid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 767 bin 679'a yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 767 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 903'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 270 artışla 767 bin 679'a yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 290 bin 966 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 710 bin 99'u iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 80 bini geçti.

ABD'de koronavirüs önlemleri protesto edildiABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.
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