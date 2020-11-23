23.11.2020 - 00:28 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 767 bini geçti
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (covid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 767 bin 679'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 903'e ulaştı.
Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 270 artışla 767 bin 679'a yükseldi.
Bugüne kadar 5 milyon 290 bin 966 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 710 bin 99'u iyileşti.
Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 80 bini geçti.