MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Afrika'da corona virüs tablosu korkutuyor
ABONE OL
26.08.2020 - 02:50 | | AA

Güney Afrika'da corona virüs tablosu korkutuyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1567 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 613 bin 17'ye yükseldi.

Güney Afrika'da corona virüs tablosu korkutuyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 13 bin 308'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 613 bin 17'ye ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 578 bin 836 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 520 bin 381'i ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Adana'da silahlı komşu kavgasıAdana’da iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli'de acı olay! Banyosunda ölü bulundu

Denizli'de acı olay! Banyosunda ölü bulundu

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

İçişleri Bakanı Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı

Sıradaki Haber