MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Afrika'da covid-19 tedbirleri gevşetildi
ABONE OL
17.09.2020 - 03:56 | | AA

Güney Afrika'da covid-19 tedbirleri gevşetildi

Afrika kıtasında yeni tip corona virüsün (covid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika'da, salgına karşı alınan bazı kısıtlamalar hafifletildi.

Güney Afrika'da covid-19 tedbirleri gevşetildi

 

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerinde salgına karşı getirilen yasakların 20 Eylül'den itibaren birinci aşamayı geçeceğini bildirdi.

Ramaphosa, ülkede uluslarası uçuşlarının 1 Ekim'den itibaren başlatılacağını belirterek, "İş, eğlence ve diğer seyahatler için Güney Afrika'ya giriş çıkışlara izin vereceğiz." dedi.

Uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaları kademeli ve dikkatli bir şekilde hafifleteceğini kaydeden Ramaphosa, salgının en yüksek olduğu belirli ülkelerle seyahatlerin kısıtlanabileceğini ifade etti.

Ramaphosa, ayrıca kısmi sokağa çıkma yasağının 00.00-04.00 saatleri arasına indirildiğini söyledi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 653 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 1923 artarak 653 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

Son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 15 bin 705'e ulaştığını aktaran Mkhize, hastalığa yakalanan 584 bin 195 kişinin de iyileştiğini ifade etti.

İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'300 liramı neden vermiyorsun' dedi ortalığı savaş alanına çevirdi

'300 liramı neden vermiyorsun' dedi ortalığı savaş alanına çevirdi

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Son dakika... Bakan Koca 'bilgiler umut verici' diyerek açıkladı: Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz

Son dakika... Bakan Koca 'bilgiler umut verici' diyerek açıkladı: Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz

Sıradaki Haber