Güney Afrika'da Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının kullanılması gündeme geldi

Bloomberg'in konuya ilişkin haberine göre, Bakanlık tarafından Güney Afrikalı iki ilaç firması aracılığıyla temin edilecek 23 milyon doz Sputnik V aşısı için kabineye öneride bulunuldu.

Söz konusu tedarikçi firmalardan Lamar International'ın yöneticileri, onay verilmesi durumunda 15 milyon doz Sputnik V aşısını ülkeye getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Diğer tedarikçi firma Pharma Q'nun genel müdürü Anand Mehta da hükümete 8 milyon doz Sputnik V aşısı teklif ettiklerini doğrulayarak, aşıların teminat altına alınması için hükümetten onay beklediklerini ifade etti.

Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Sağlık Bakanı Zweli Mkhize bu aşıların kullanımının geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.