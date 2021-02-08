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08.02.2021 - 23:54 | | AA

Güney Afrika'da Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının kullanılması gündeme geldi

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak askıya alan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımını gündeme getirdi.

Güney Afrika'da Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının kullanılması gündeme geldi

 

Bloomberg'in konuya ilişkin haberine göre, Bakanlık tarafından Güney Afrikalı iki ilaç firması aracılığıyla temin edilecek 23 milyon doz Sputnik V aşısı için kabineye öneride bulunuldu. 

Söz konusu tedarikçi firmalardan Lamar International'ın yöneticileri, onay verilmesi durumunda 15 milyon doz Sputnik V aşısını ülkeye getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Diğer tedarikçi firma Pharma Q'nun genel müdürü Anand Mehta da hükümete 8 milyon doz Sputnik V aşısı teklif ettiklerini doğrulayarak, aşıların teminat altına alınması için hükümetten onay beklediklerini ifade etti. 

Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Sağlık Bakanı Zweli Mkhize bu aşıların kullanımının geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.

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