Güney Afrika'da Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının kullanılması gündeme geldi
Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak askıya alan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımını gündeme getirdi.
Bloomberg'in konuya ilişkin haberine göre, Bakanlık tarafından Güney Afrikalı iki ilaç firması aracılığıyla temin edilecek 23 milyon doz Sputnik V aşısı için kabineye öneride bulunuldu.
Söz konusu tedarikçi firmalardan Lamar International'ın yöneticileri, onay verilmesi durumunda 15 milyon doz Sputnik V aşısını ülkeye getirmeye hazır olduklarını belirtti.
Diğer tedarikçi firma Pharma Q'nun genel müdürü Anand Mehta da hükümete 8 milyon doz Sputnik V aşısı teklif ettiklerini doğrulayarak, aşıların teminat altına alınması için hükümetten onay beklediklerini ifade etti.
Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Sağlık Bakanı Zweli Mkhize bu aşıların kullanımının geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.