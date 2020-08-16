Uzmanlara gÃ¶re, Latin Amerika Ã¼lkelerinin Ã§oÄŸunun karantina tedbirlerini gevÅŸetmesi nedeniyle vakalar arttÄ±. Son bir haftada gÃ¼nlÃ¼k ortalama 86 binden fazla yeni koronavirÃ¼s vakasÄ± ve 2 bin 600â€™den fazla Kovid-19 Ã¶lÃ¼mÃ¼ bildiren bÃ¶lgede, cuma akÅŸamÄ± 6 milyon vaka ve 237 bin 360 Ã¶lÃ¼m bildirildi. Bu, dÃ¼nyadaki toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birini oluÅŸturuyor. Pan Amerikan SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de bu ay saÄŸlÄ±k hizmetlerinde kapasitenin aÅŸÄ±lmasÄ± ve salgÄ±n nedeniyle rutin aÅŸÄ±lama kampanyalarÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede diÄŸer hastalÄ±klarda da artÄ±ÅŸa yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.Â Â Â Â Â

Maskeli seyir

Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™deki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine aileleriyle gelen Ã§ocuklar, bir sihirbazÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyi maske takarak izledi. Sadece birkaÃ§ kiÅŸinin maske takmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KoronavirÃ¼sÃ¼n ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã‡inâ€™de bugÃ¼ne kadar 84 bin 808 vaka bildirildi, 4 bin 634 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Ã‡in 22 yeni vaka gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bunlarÄ±n Ã§oÄŸunun yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahat kaynaklÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransaâ€™dan da Ä°ngiltere iÃ§in karantina kararÄ±

Ä°ngiltereâ€™nin Fransaâ€™dan gelen yolculara karnatina uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fransa da aynÄ± kuralÄ± Ä°ngiltereâ€™den gelenlere uygulayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–te yandan Almanya, artan enfeksiyonlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°spanyaâ€™nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ± koronavirÃ¼s risk bÃ¶lgesi ilan etti.

Rusya aÅŸÄ± Ã¼retimine baÅŸladÄ±

Rusya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen â€˜Sputnik Vâ€™ adlÄ± Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼retimine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, 11 AÄŸustosâ€™ta koronavirÃ¼se karÅŸÄ± geliÅŸtirilen ilk aÅŸÄ±nÄ±n tescil edildiÄŸini, kÄ±zlarÄ±ndan birinin de aÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Rusya bÃ¶ylece koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± tescil eden ilk Ã¼lke olmuÅŸtu. Rusya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sputnik V aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m testlerden geÃ§tiÄŸini ve koronavirÃ¼se karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k geliÅŸtirdiÄŸini belirtmiÅŸti. Ancak bir ankete gÃ¶re, Rus doktorlarÄ±n yarÄ±sÄ± yeni aÅŸÄ±ya gÃ¼venmiyor. BatÄ±lÄ± uzmanlar da aÅŸÄ±nÄ±n yeterli deneme prosedÃ¼rlerinden geÃ§irilmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Rusyaâ€™da Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± toplam 917 bin 884, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 15 bin 617.

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