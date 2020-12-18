Güney Kıbrıs halkı Anastasiadis’e güvenmiyor

Katılımcıların yüzde 67’si Kıbrıs sorununda, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşması’ndan elde edilen haklarla, Türk ve Yunan askerinin Ada’da kalacağı bir çözümü kabul etmiyor. Yüzde 67’si de garantiler kaldırılmadan ve Türk askeri tamamen çekilmeden çözümü bile kabul etmeyeceğini söyledi.

Kıbrıs sorununda çözüme ne kadar yakın olunduğu sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 55’i, BM kararları ve kaydedilen yakınlaşmalar temelinde çözüme yakın olunmadığını düşüncesini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 37’si, çözüm için Rum hakimiyetine dayalı üniter devlet yapısından yana olduğunu, yüzde 33’ü “iki bölgeli iki toplumlu federasyon”, yüzde 12’si “iki devlet/taksim”, yüzde 8’i “konfederasyon”, yüzde 7’si “fiili durumun idamesi” ve yüzde 3’ü de “diğer” seçeneğini işaretledi.