Güney Kıbrıs halkı Anastasiadis’e güvenmiyor
Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir anket, halkın, Rum lider Nikos Anastasiadis’in icraatlarına güvenmediğini ortaya koydu. Güney Kıbrıs’ta yayımlanan “Politis” gazetesinin paylaştığı anketin sonuçlarına göre, Ada’daki Rumların yüzde 57’si, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarına güvenmiyor, yüzde 78’i ise siyasi partilerin nasıl bir çözüm istediğini kendilerinin bile bilmediğine inanıyor. Katılımcıların Yüzde 65’i “çözümün daha çok Türkiye’ye bağlı olduğu” görüşünde birleşti. Katılımcıların yüzde 17’si Anastasiadis’in tavrının çözümü kolaylaştırdığını, yüzde 18’i de zorlaştırdığını ifade etti.
Katılımcıların yüzde 67’si Kıbrıs sorununda, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşması’ndan elde edilen haklarla, Türk ve Yunan askerinin Ada’da kalacağı bir çözümü kabul etmiyor. Yüzde 67’si de garantiler kaldırılmadan ve Türk askeri tamamen çekilmeden çözümü bile kabul etmeyeceğini söyledi.
Kıbrıs sorununda çözüme ne kadar yakın olunduğu sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 55’i, BM kararları ve kaydedilen yakınlaşmalar temelinde çözüme yakın olunmadığını düşüncesini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 37’si, çözüm için Rum hakimiyetine dayalı üniter devlet yapısından yana olduğunu, yüzde 33’ü “iki bölgeli iki toplumlu federasyon”, yüzde 12’si “iki devlet/taksim”, yüzde 8’i “konfederasyon”, yüzde 7’si “fiili durumun idamesi” ve yüzde 3’ü de “diğer” seçeneğini işaretledi.