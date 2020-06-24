Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesindeki üç kritik bakanlıktaki görev değişikliği ülkede deprem etkisi yarattı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Enerji, Savunma ve Adalet bakanlarını görevden alındığını duyurdu. Söz konusu görev değişikliğinin altında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Rum bakanların çıkış yolu bulamadığı gerekçesinin yattığı tahmin ediliyor. Rum liderinin, Enerji Bakanlığı'na Natasa Pilidu'yu, Savuma Bakanlığı'na Haralambos Petridis'i ve Adalet Bakanlığı'na da Emili Yiuliti'yi atadığı duyruldu.