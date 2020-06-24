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24.06.2020 - 15:38 | | DHA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem

Son dakika haberine göre, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Savunma, Enerji ve Adalet bakanlarını görevden aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesindeki üç kritik bakanlıktaki görev değişikliği ülkede deprem etkisi yarattı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Enerji, Savunma ve Adalet bakanlarını görevden alındığını duyurdu. Söz konusu görev değişikliğinin altında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Rum bakanların çıkış yolu bulamadığı gerekçesinin yattığı tahmin ediliyor. Rum liderinin, Enerji Bakanlığı'na Natasa Pilidu'yu, Savuma Bakanlığı'na Haralambos Petridis'i ve Adalet Bakanlığı'na da Emili Yiuliti'yi atadığı duyruldu.

 

    Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
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