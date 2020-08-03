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03.08.2020 - 14:34 | | İHA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, sel felaketi nedeniyle yaz tatilini iptal etti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, sel felaketi ve toprak kaymalarının yol açtığı maddi hasar ve can kayıpları nedeniyle yaz tatilini iptal etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, sel felaketi nedeniyle yaz tatilini iptal etti

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae-in’in şiddetli yağışların yol açtığı yıkım nedeniyle daha önce planlanan yaz tatilini iptal ettiği ve Seul’e döndüğü belirtildi. Güney Kore resmi haber ajansında yer alan bilgilere göre, ülkenin merkezindeki bölgelerde şiddetli yağışlar bugün de devam ediyor. Sel nedeniyle evlerin hasar gördüğü ve toprak kaymalarının yaşandığı belirtildi. Başkent Seul'un güneyindeki Pyeongtaek şehrinde bir fabrikanın çevresinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Dün şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kaybolmuş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

 

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