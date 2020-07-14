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14.07.2020 - 16:44 | | AA

Güney Kore, Kuzey'e balon uçuranların çalışma izinlerini iptal ediyor!

Güney Kore, Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri göndermeleri nedeniyle ülkedeki iki Kuzey Koreli grubun çalışma izinlerinin iptal edilebileceğini bildirdi.

Güney Kore, Kuzey'e balon uçuranların çalışma izinlerini iptal ediyor!

Yonhap Haber Ajansına göre, Güney Kore Birleştirme Bakanlığı, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem  grupları hakkında başlatılan yasal işlem çerçevesinde grupların faaliyet yürütme  izinlerinin iptal edilmesinin planlandığını duyurdu.

Bakanlık, sürecin devam ettiğini ve iptalin hafta içinde  gerçekleşebileceğini kaydetti.

Çalışma izinlerinin iptal edilmesiyle grupların faaliyetleri için fon  toplamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Yetkililer, Kuzey Kore ile tırmanan gerilime sebep olmakla suçlanan  gruplar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı.

Bakanlık, geçen ay, çalışma izinlerinin iptali sürecine başlamadan  önce gruplardan konuyla ilgili savunma yapmalarını istemiş, Kuensaem bu çağrıya  karşılık verirken, Özgür Kuzey Kore Savaşçıları olaya kayıtsız kalmıştı.

BROŞÜR KRİZİ

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan  gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin  yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden  alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler  sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek  zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi  iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan  Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem  grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir  saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek, Seul  yönetimini askeri harekatla tehdit etmişti.

Pyonyang yönetimi, Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey'e broşür göndermesiyle iki ülke arasında tırmanan geriliminin ardından Kaesong'daki  irtibat bürosunu havaya uçurmuştu.

 

 

 

 

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