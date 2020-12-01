01.12.2020 - 17:45 | | AA
Güney Kore'de gökdelende yangın faciası
Gunpo kentindeki 25 katlı binanın on ikinci katından yükselen alevler en az dört can kaybına yol açtı, çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.
Güney Kore'de çok katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Gyeonggi İl Yangın ve Afet Dairesinden yapılan açıklamada, Gunpo kentinde 25 katlı bir binanın 12'inci katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin 30 dakikada kontrol altına alabildiği yangında biri ağır, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanı Chin Young, yetkililere yangında yaralanan ve ölenlerin yakınlarına destek verme, olayın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma yapma çağrısında bulundu.
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