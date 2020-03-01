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01.03.2020 - 18:09 | | AA

Güney Kore'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 700'ü geçti

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 3 bin 736'ya yükseldi.

Güney Kore'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 700'ü geçti

 

Yonhap ajansının haberine göre, 586 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle Güney Kore'de görülen toplam vaka sayısı 3 bin 736'ya ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, Daegu şehrinde Kovid-19 taşıyan 83 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Daegu şehri yetkilileri, evinde karantina altında tutulan 86 yaşındaki bir kadının Kovid-19 taşıdığının tespit edilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede nefes darlığından öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, Chilgok bölgesinde de hipertansiyondan muzdarip 80 yaşındaki erkek hastanın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Söz konusu can kayıplarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Kovid-19 salgınında dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir, bölge ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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