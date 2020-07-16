Güney Kore'de vaka sayısı artıyor! Irak'tan dönen işçilerin testleri pozitif çıktı

Güney Kore sağlık yetkilileri 47 yeni vakanın ülke dışından gelenlerden kaynaklandığını söyledi. Yeni vaka tanısı konanlar arasında 20 kişinin Irak’tan dönen inşaat işçileri olduğu belirtildi.

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansının haberine göre yetkililer, Irak’tan dönecek başka inşaat işçileri de bulunduğunu bu nedenle vaka sayılarının artabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınında ikinci dalgayla boğuşan Güney Kore'de, ayrıca son 24 saatte iki can kaybı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 13 bin 612'ye çıktığı ülkede, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 291'e yükseldi.

Güney Kore, son olarak Bangladeş, Pakistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen yabancılar için son 48 saatte alınmış negatif koronavirüs testi şartı getirmişti.virüs test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren son 48 saatte verilmiş belge sunmaları şartı getirilmişti.