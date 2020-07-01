Güney Kutbu’nda sıcaklık alarmı: Üç kat daha ısınıyor

Dünya bir taraftan yeni tip koronavirüs ile boğuşurken diğer taraftan da küresel ısınmanın acı sonuçlarıyla karşı karşıya. Yeni Zelanda’da yapılan yeni araştırma yine iklim değişikliğinin sürdürülemez sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni Zelanda Wellington Üniversitesi’nden araştırmacılar, Güney Kutbu’nun sera gazı artışları ve tropikal okyanuslardaki sıcaklık değişimleri nedeniyle son 30 yıldır dünyanın geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığını ortaya koydu.



60 yıl incelendi



Bilim insanları, 60 yıllık hava durumu verilerini analiz ettiler ve hızlandırılmış ısınmaya neyin neden olduğunu göstermek için bilgisayar modellemesi kullandı. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Güney Kutbu’ndaki bu ısınmanın buzulların erimesi, denizdeki yaşam ve deniz seviyesindeki yükselmede büyük etkisi olabileceğine dikkat çekildi. Yeni Zelanda’da Wellington Üniversitesi İklim Bilimi Bölümü’nden Kyle Clem ve ekibinin çalışması, dünyanın en uzak bölgesine dair yeni bilgilere ışık tuttu. Bilim insanları Antarktika’nın dış bölgelerinin yıllardır ısındığını biliyor olsa da daha iç kısımda bulunan Güney Kutbu’nun artan küresel sıcaklıklardan izole olduğunu düşünüyordu. Araştırma görevlisi ve çalışmanın baş yazarı Clem, “Bu da küresel ısınmanın gerçekten küresel olduğunu ve uzak yerlere doğru yol aldığını vurgulamakta” dedi. Meteoroloji istasyonu verilerini inceleyen Clem ve ekibi, 1989-2018 yılları arasında Güney Kutbu’ndaki sıcaklığın yaklaşık 1.8 derece yükseldiği, bunun da her 10 yıl için yaklaşık 0.6 derece artışa karşılık geldiğini tespit etti. Bilim insanları, ısınmanın ana nedeninin binlerce kilometre uzaklıktaki tropik bölgedeki deniz yüzeyi sıcaklığındaki artış olduğunu belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre Antarktika’nın buz tabakası, küresel deniz seviyesini yaklaşık 60 metre yükseltebilecek suya sahip. Bölgedeki buz kaybı da son birkaç yıldır endişe verici bir hızla artıyor. Son 22 yılda, Doğu Antarktika’daki dev bir buzul küçülerek yaklaşık 5 kilometre geri çekildi.



Marmara ısınıyor Doğu’da sağanak var



Marmara Bölgesi’nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyuran Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun bazı bölgeleri için de sağanak uyarısı yaptı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini öngördü. Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmininde bulunan Meteoroloji, rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Türkiye’nin doğu kesimlerinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı uyarısı yaptı. Meteorolojiye göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacak.



‘Koalaların soyu tükenebilir’



Başlıkta yer alan tespit Avustralya’da geçen yıl aylarca süren orman yangınlarında büyük zarar gören koalaların geleceğine dair yürütülen soruşturma raporunda yer aldı. Raporda, doğal yaşam alanları giderek yok olan, iklim krizinin getirdiği aşırı hava olaylarından etkilenen koalaların 2050’ye kadar Yeni Güney Galler Eyaleti’nden silinebileceği kaydedildi. Yangında en az 5 bin koalanın can verdiğinin belirlendiği araştırmaya liderlik eden Cate Faehrmann, mevcut yasaların koala habitatlarının yok olmasını kolaylaştırdığını söyledi.