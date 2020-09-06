Güney Osetya Hakkında Bilgiler; Güney Osetya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Güney Osetya 1990 yılında Gürcistan üzerinden bağımsızlığını ilan ederek kurulmuş bir ülkedir. Bayrağında sarı ve kırmızı renkler bulunur. Bu renklerin üst kısmında kırmızı alt kısmında ise sarı alt alta sıralanmıştır. Aynı zamanda üzerinde kaplan figürü bulunan bir devlet arması da yer alır.



Güney Osetya Nerededir?



Kafkasların güneyinde kalan Güney Osetya, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan ederek bölgede kurulmuş bir Cumhuriyet ülkesidir. Bu doğrultuda ülkenin Asya Kıtası'nda olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda Kuzey Osetya Ülkesi ile sınır komşusu olarak yer almaktadır. Bir Cumhuriyet ülkesi olarak son zamanlarda dünya çapında turist çektiğini de söylemek mümkün.



Güney Osetya Nüfusu Ne Kadar (2020)



Sosyalist Cumhuriyet bünyesinde kurulmuş olan Güney Osetya dünyanın en küçük ülkeleri içerisinde yer almaktadır. Kısmi olarak kabul edilmiş bir ülke şeklinde nüfusu da yine oldukça azdır. Özellikle nüfus açısından tam olarak kesin bir bilgi olmaması ile beraber, toplamda 70.000 kişi olduğunu söylemek gerekir. Ülke içerisinde 47.000 Oset vatandaşı ile beraber 17.500 kadar Gürcü vatandaş yer almaktadır.



Güney Osetya'nın Başkenti Neresidir?



Güney Osetya’nın başkenti Tskhinvali’dir. Özellikle nüfusun büyük bir çoğunluğu bu şehirde yaşamaktadır. Aynı zamanda hem ticari açıdan hem de iş imkanları ile şehir en başkent olmasının yanı sıra hem de bu konuda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Başkent olarak sınıra yakın bir bölgede yer alması ile diğer ülkelere göre farklı bir yanı olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Başkent ülkenin Güney kısmında, daha çok ülkenin Güney Bölgesi'nin uç bölümünde yer almaktadır.



Güney Osetya'nın Para Birimi Nedir?



Güney Osetya’nın kendine özgü bir para birimi bulunmamaktadır. Şu an ülkede geçerli olarak Rus Rublesi kullanılıyor. Aynı zamanda Rusya tarafından tanınmış bir ülkedir. Bu yüzden dünya çapında kullanılan bir para birimini kullandıklarını değerlendirmek mümkündür. Ancak henüz ülkenin kendi dahilinde ayrılan ve döviz olarak kullanılabilecek bir para birimi olmadığını söylemek gerekir. Bu yüzden ülkeyi ziyaret edebilmek için mutlaka Rus Rublesi elde etmeniz gerekir.



Güney Osetya’nın Resmi Dili Nedir?



Güney Osetya'nın iki farklı resmi dili bulunmaktadır. Bunlardan biri Osetçe ve diğeri ise Gürcüce dilidir. Bunun nedeni ise ülkenin bir kısmı Oset vatandaşı iken diğer kısmı ise Gürcü vatandaşı olduğu içindir. Ancak genel olarak resmi kurumlarda ve okullarda Osetçe kullanılıyor. Halk arasında ise hem Oset dili hem de Gürcüce kullanılabilmektedir. Ancak halkın önemli bir kısmının yani çoğunluğunun Oset dili üzerinden iletişim kurduğunu dile getirmek mümkün. Yine de yaygın olarak her iki dilde kullanıldığı için resmi dil olarak hem Osetçe hem de Gürcüce yer almaktadır.



Güney Osetya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Güney osetya ile Türkiye arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır. Bu doğrultuda Güney osetya Türkiye'ye göre saat fark açısından bir saat ileridedir. Yani Örneğin Türkiye'de saat öğlen 12.00 ise, Güney osetya da ise saat 13.00 olarak bilinmektedir. Çok büyük bir zaman farklı olmamak ile beraber aşağı yukarı 1 saatlik bir farkın bulunduğunu dile getirmek mümkün. Turistik açıdan bir seyahat gerçekleştirilmek isteniyor ise bu saat farkına dikkat etmek önemli bir unsurdur.