Günlük vaka 50 bini geçti

Pandeminin başlangıcında Kovid-19 hastaları için inşa edilen sahra hastaneleri yeniden faaliyete geçirildi. Royal London Hospital’ın personeline gönderdiği e-postada “tıbbı afet modunda” olduklarını bildirdi. Londra’da da Noel tatili sonrasında ilkokulların kapalı kalacağı belirtildi. Geçen cumartesi günü günlük vaka sayısının 57 bin 725 kişi olarak açıklandığı İngiltere’de toplam vaka sayısı 2 milyon 599 bin 789 oldu. Ülkede Kovid-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı ise 74 bin 500’ü geçti. Diğer yandan kıdemli doktor Prof. Dr. Andrew Goddard, tüm hastanelere Londra ve Güney İngiltere’dekine benzer bir Kovid-19 yoğunluğuna hazırlanmaları çağrısı yaptı.

Aşıları karıştıracaklar

Küresel pandemi sürecinde üretilen aşıların sürü bağışıklığını sağlamak adına 2021 yılında yetersiz kalacağı açıklamalarının ardından İngiltere hükümeti aşı stoğu sorununu aşabilmek için yeni bir yönerge yayımladı. Yönergede “Eğer aynı aşı mevcut değilse veya alınan ilk aşının hangi aşı olduğu bilinmiyorsa, aşı programını tamamlamak için mevcut üründen temin edilebilir” dendi. İngiltere’nin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, İngiltere hükümeti tarafından bu sorunun önüne geçebilmesi için farklı aşıların karıştırılarak kullanılacağını ve aşının ikinci dozunun uygulanma süresini 12 haftaya çıkarıldığını duyurdu.