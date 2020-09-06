Gürcistan Hakkında Bilgiler; Gürcistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Karasal ve tropikal iklimin bir arada olduğu Gürcistan, küçük olmasına rağmen, dünyanın önemli turizm ülkelerinden biridir. Ülkede tarihleri çok eski dönemlere dayanan katedraller ve tarihi eserler, kış turizmi turistlerin ilgisini çeken alanlar arasında yer alıyor.



Gürcistan Nerededir?



Güney Kafkasya bölümünde yer alan Gürcistan'ın, Karadeniz'in doğu kıyılarına bulunuyor. Ülkenin doğusunda Azerbaycan, kuzeyinde Rusya, güney kısmında Ermenistan, güneybatısında ise Türkiye bulunuyor. Gürcistan'ın batı sınırını ise Karadeniz oluşturuyor.



Gürcistan Nüfusu Ne Kadar?



Gürcistan'ın nüfusu 2020 worldometers.info adresine göre, 3.989.176 olarak tahmin edilmiştir. Dünya nüfus sıralamasında 132. sırada yer alan Gürcistan'ın nüfus artış hızı, dünya ortalamasının altında yer alır. Son dönemlerde nüfus düşük oranlarda azalma göstermiştir.



Gürcistan'ın Başkenti Neresidir?



Gürcistan ülkesi toplamda 9 farklı bölgeden oluşuyor. Bu 9 farklı bölge ise kendi aralarına 69 eyalete ayrılır. Gürcistan'ın başkenti, aynı zamanda ülkenin en gelişmiş şehri olan Tiflsi'tir. Gori, Batum, Rustavi ve Kutaisi Gürcistan ülkesinin diğer önemli şehirleri arasında yer alır.



Gürcistan'ın Para Birimi Nedir?



Gürcistan'da kullanılan para birimi Gürcistan Larisi'dir. Lari, Gürcistan Merkez Bankası tarafından basılıp dağıtıma alınır. 1 Gürcistan Larisi 2.25 Türk Lirasına eşittir. Lari, ekonomik faaliyetlerin artması ve Gürcistan ekonomisinin hızla toparlanması sayesinde, artmaya devam ediyor.



Gürcistan'ın Resmi Dili Nedir?



Gürcistan'ın resmi olarak kabul gören dili Gürcüce'dir. Rusya'nın uzun yıllar Gürcistan üzerindeki etkisi, ülkede en fazla konuşulan diğer dilin Rusça olmasına zemin olmuştur. Gürcistan'da gittikçe yaygınlaşan İngilizce, neredeyse Rusça seviyelerinde konuşuluyor.



Gürcistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Gürcistan ile Türkiye arasındaki saat farkı toplamda 1 saattir. Gürcistan, Türkiye'den 1 saat daha ileridedir. Türkiye'de saat 22:00 olduğunda, Gürcistan'da 23:00 olur.



Gürcistan Ekonomisi



Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Gürcistan ekonomisi bir süre buhran yaşamış, uzun süre istikrarsız şekilde devam etmiştir. 1995 yılından sonraki dönemlerde ekonomi bir süre artış göstermiştir.



Ancak asıl atılım 2005 yılından sonra yaşanmıştır. Ancak savaş ve hükumetin yetersizliği, 2008-2009 yıllarını ve sonrasını biraz daha sorunlu hale getirmiştir. Daha sonrasında serbest pazar piyasası, ülkenin değerlerinin artmasına olanak sağlamıştır.



Gürcistan'da Sosyal Yaşam



Gürcistan'da ekonomik alandaki atılımlar, sosyal yaşamın gelişmesini sağlamıştır. Kültürel açıdan zenginleşen ülkede, işsizlik oranları hızlı şekilde düşmeye devam ediyor. Alınan ücretler ve ürün kıyaslaması yapıldığında, insanların son yıllarda zorlanmadan yaşamlarını sürdürdükleri söylenebilir.



Gürcistan İklimi



Gürcistan'ın iki tür görülen iklimi bulunuyor. Batı kısmında daha çok yarı tropikal iklim görülürken, doğu kısmında karasal iklim hakimdir. Ülke genelinde kışlar soğuk ve sert geçerken, yaz mevsimi sıcak ve kuru geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13 derece olarak ifade edilebilir. Özellikle doğu kesimlerinde nem oranları çok düşük seviyelerde seyreder.



Gürcistan'a Ne Zaman Gidilir?



Gürcistan'da karasal iklim hakim olduğundan, kış ayları soğuk ve sert geçer. Turistik gezi için oldukça elverişsizdir. Ancak daha çok ilkbahar mevsiminde, bölgeye gidilmesi mantıklıdır. Çünkü bu mevsimde sıcaklık ortalaması normal seviyelere kadar gelir. Nisan ile Mayıs ayları veya sonrasında Gürcistan seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz.



Gürcistan, yapılan ekonomik atılımlarla modern görünümlü ülkeler arasına girmeye başlamıştır. Aynı zamanda tarihini ve bitki örtüsünü korumayı başaran ülkenin, kültürü zengindir. Ülkede gezip görülebilecek birçok yer olduğundan, turistlerin ilgi odağıdır.