21.03.2020 - 14:51 | | DHA
Gürcistan’da Covid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
Georgia Today gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Devlet Başkanı Zurabişvili, koronavirüs nedeniyle 21 Nisan’a kadar ülkede OHAL edildiğini duyurdu. Zurabişvili konuyla alakalı "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan etme kararı aldım. Bu karar ilan edilir edilmez yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan CNN Türk'te önemli açıklamalarMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi.