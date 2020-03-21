MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Gürcistan’da Covid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
ABONE OL
21.03.2020 - 14:51 | | DHA

Gürcistan’da Covid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Gürcistan’da Covid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

Georgia Today gazetesinde yer alan habere göre,  ülkenin Devlet Başkanı Zurabişvili, koronavirüs nedeniyle 21 Nisan’a kadar ülkede OHAL edildiğini duyurdu. Zurabişvili konuyla alakalı "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan etme kararı aldım. Bu karar ilan edilir edilmez yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan CNN Türk'te önemli açıklamalarMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da heyelan nedeniyle tren raydan çıktı!

Elazığ'da heyelan nedeniyle tren raydan çıktı!

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Sıradaki Haber