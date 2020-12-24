MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı
ABONE OL
24.12.2020 - 19:53 | | AA

Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Başbakan Giorgi Gakharia'nın kurduğu yeni hükümet Parlamentodan güvenoyu aldı.

Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı

 

Parlamentoda güven oylaması için düzenlenen olağanüstü oturuma toplam 150 milletvekilinden sadece iktidardaki Gürcü Hayali partisinin 85 milletvekili katıldı. 

Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği oturum sonunda yapılan oylamada, iktidar milletvekillerinin oyuyla Gakharia hükümeti güvenoyu aldı. 

Muhalefet ise seçim sonuçlarını kabul etmeyerek seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineliyor. Seçim barajını aşarak Parlamentoya girme hakkı kazanan 9 parti meclis oturumlarını boykot ediyor.

 

Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech Aşısı açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Koca: "(BioNTech aşısı) Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk.Koca: "(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca duyurdu! BioNTech ve Pfizer aşısının sözleşme detayları belli oldu

Son dakika... Bakan Koca duyurdu! BioNTech ve Pfizer aşısının sözleşme detayları belli oldu

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son dakika... Çin'de üretilen koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama! Etkinlik oranı...

Son dakika... Çin'de üretilen koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama! Etkinlik oranı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet