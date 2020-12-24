Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı

Parlamentoda güven oylaması için düzenlenen olağanüstü oturuma toplam 150 milletvekilinden sadece iktidardaki Gürcü Hayali partisinin 85 milletvekili katıldı.
Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği oturum sonunda yapılan oylamada, iktidar milletvekillerinin oyuyla Gakharia hükümeti güvenoyu aldı.
Muhalefet ise seçim sonuçlarını kabul etmeyerek seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineliyor. Seçim barajını aşarak Parlamentoya girme hakkı kazanan 9 parti meclis oturumlarını boykot ediyor.
Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech Aşısı açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Koca: "(BioNTech aşısı) Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk.Koca: "(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur."