Guterres’i şok eden manzara

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden alınan Terhune’de ortaya çıkan ve “kan donduran” toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.



Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Terhune’de son günlerde ortaya çıkarılan toplu mezarların şaşkınlık yaşattığını, Genel Sekreter’in bu konuyu dehşet verici olarak nitelediğini belirtti. Toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması, faillerin adalete teslim edilmesi, özellikle kurbanların kimliklerinin ve ölüm nedenlerinin belirlenip yakınlarına teslim edilmesi çağrısında bulunan Guterres, BM olarak soruşturmaya destek vermeyi teklif etti.



Guterres, Libya’da savaşan taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna uymaları gerektiğini hatırlatarak, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı da yaptı.



Libya ordusu, Hafter milislerinin bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune vilayetini geçen hafta geri almıştı. Terhune’de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu “Kaniyat Birlikleri”, kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif kabul ettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.