Guterres'ten Sudan geçiş hükümetine destek

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nde Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede Sudan'daki son gelişmeler, geçiş döneminde karşılaşılan zorluklar ve Güney Sudan'daki barış süreci konuları ele alındı.

Geçiş dönemine desteğini vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres, içinde bulundukları zor süreci atlatmaları için Abdullah Hamduk hükümetine mümkün olan tüm desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Guterres, zirvede daha önce yaptığı konuşmada da "Sudan'ın terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması zamanının geldiğini ve bu ülkeye uluslararası desteğin artırılması gerektiğini yinelemek istiyorum." demişti.

Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.